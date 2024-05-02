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Керенский: последние годы последнего главы Временного правительства

Керенский: последние годы последнего главы Временного правительства

Это была одна из самых противоречивых и загадочных политических фигур, появившихся в России на рубеже эпох, после отречения императора Николая II от престола.

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Комментарии
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Александр Денисов
На последних фото на Сороса похож...
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18 час.
МА
Мишка Анисимов
Такая же гнида, только менее удачливая.
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10 час.
АС
Александр Сысоев
Внимательно прочитал его книгу &quot;История России&quot;. В ней есть интересные детали, но в целом удивляет примитивизмом понимания объективных исторических процессом, недобросовестностью в изложении фактов (неудобные для Керенского и Временного правительства замалчиваются и выпячиваются менее значимые, но выгодные для него).
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2 час.

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