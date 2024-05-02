Керенский: последние годы последнего главы Временного правительства

АС

Александр Сысоев

Внимательно прочитал его книгу "История России". В ней есть интересные детали, но в целом удивляет примитивизмом понимания объективных исторических процессом, недобросовестностью в изложении фактов (неудобные для Керенского и Временного правительства замалчиваются и выпячиваются менее значимые, но выгодные для него).