СМИ. Актуальные новости - здесьПолитика"Сдался оплот совести": Оппозиционера Илью Яшина постиг "крах" CEC Russia/Twitter.com Глава Красносельского района Москвы заявил об уходе с поста. В сети его уход назвали "крахом".Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАКАлександр КравченкоНу так оплот чести, порядочности и заботы о своей стране-"единая россия" не сдаётся же! А это главное. Они после выборов допродадут то что не успели украсть и свалят,а Яшин как дурак дома останется. И я тоже.Комментировать
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