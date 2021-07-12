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"Сдался оплот совести": Оппозиционера Илью Яшина постиг "крах"

"Сдался оплот совести": Оппозиционера Илью Яшина постиг "крах"

CEC Russia/Twitter.com Глава Красносельского района Москвы заявил об уходе с поста. В сети его уход назвали "крахом".

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Александр Кравченко
Ну так оплот чести, порядочности и заботы о своей стране-"единая россия" не сдаётся же! А это главное. Они после выборов допродадут то что не успели украсть и свалят,а Яшин как дурак дома останется. И я тоже.

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