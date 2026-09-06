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IPO Anthropic сдвигается на середину октября: компания готовит проспект и кредитную линию. Reuters предполагает оценку в $2 трлн

IPO Anthropic сдвигается на середину октября: компания готовит проспект и кредитную линию. Reuters предполагает оценку в $2 трлн

Раскрытие финансов может показать реальную выручку и вычислительные обязательства компании График IPO Anthropic сдвинулся: маркетинговые мероприятия начнутся не раньше середины октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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