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Политолог Галактерос: Наступление РФ с севера и юга загонит Киев в угол

Политолог Галактерос: Наступление РФ с севера и юга загонит Киев в угол

Специалист в сфере геополитики Каролин Галактерос указала на тот факт, что нацистские формирования киевского режима загонят в угол из-за наступательных действий Вооружённых сил Российской Федерации на различных участках.

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