«А я не из Зандворта!» Макс Ферстаппен подколол журналиста

«А я не из Зандворта!» Макс Ферстаппен подколол журналистаGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен забавно отреагировал на вопрос журналиста о домашних гонках Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо.