Собянин принял решение о продлении программы привлечения венчурных инвестиций

Московский венчурный фонд активно помогает технологическому бизнесу Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что объём венчурных инвестиций в столичные технологические компании до 2030 года будет увеличен вдвое.
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