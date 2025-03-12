Игра закончится в 2025 году: математик-пророк Кваша об окончании СВО, о Зеленском и о ситуации в США и Трампе Ольга БезродняяРоссийский математик Григорий Кваша, известный своими смелыми прогнозами, делится взглядами на будущее, основанными на числах и циклах истории.