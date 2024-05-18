На Украине вступил в силу закон о мобилизации, очереди на выезд за рубеж выросли кратно На Украине вступил в силу закон о мобилизации, очереди на выезд за рубеж выросли кратноС сегодняшнего дня на Украине в силу вступил закон о мобилизации.
Комментарии
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vagas Karlito
Скакуасы закончились теперь настала время тех кто смотрел и радовался как те скачут!))Метаморфозы жизни! Оказывается что нас всех касается всё,- даже если происходит где то в стороне!)
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17 час.
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