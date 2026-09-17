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The Eurasia Daily news agency

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Tehran has issued a new ultimatum: Hormuz demands the overthrow of Trump and Netanyahu

Tehran has issued a new ultimatum: Hormuz demands the overthrow of Trump and Netanyahu

Iran will not open the Strait of Hormuz while Trump and Netanyahu are in power. This was stated by the adviser to the supreme leader of Iran on political issues Mohammad-Bagher Zolkadr, ISNA reports.

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