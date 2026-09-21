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Царьград

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Дипмиссия сняла вопрос, какие районы Иордании опасны для русских туристов

Дипмиссия сняла вопрос, какие районы Иордании опасны для русских туристов

Туристам советуют держаться подальше от границы с Ираком.Посещать Иорданию русским туристам можно, однако стоит придерживаться мер предосторожности и объезжать стороной отдельные территории.

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