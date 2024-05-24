В Сети появилось видео последствий удара ВС России по полигону ВСУ под Львовом

Российские войска нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области в марте текущего года. Telegram-канал Dambiev поделился кадрами того, что происходило на объекте, где находились бойцы ВСУ и иностранные специалисты.
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