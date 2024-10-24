Коротко о важном:- Минувшей ночью российская ПВО уничтожила 3 украинских беспилотника над акваторией Черного моря и 4 над Курской областью, сообщило Минобороны- Кредит ЕС Киеву в €35 млрд, который должен выплачиваться из доходов от замороженных активов России, будет иметь максимальный срок погашения до 45 лет.