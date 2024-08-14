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На Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам

На Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам

Мужчина обязан был перечислять половину заработка на содержание детей, но не делал этого В Алтайском крае житель заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы погасить накопленный долг по алиментам и избежать уголовного наказания, сообщает региональная ФССП.

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