На Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам

Мужчина обязан был перечислять половину заработка на содержание детей, но не делал этого В Алтайском крае житель заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы погасить накопленный долг по алиментам и избежать уголовного наказания, сообщает региональная ФССП.
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