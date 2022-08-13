Там точно в пакетиках чай: Росконтроль определил достойные марки популярного напитка

Россиянам назвали достойные* марки чая. Специалисты Росконтроля провели множество исследований этого сегмента рынка и собрали образцы, которые можно смело рекомендовать* к покупке, ведь там точно в пакетиках чай, который и стал объектом экспертизы.
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