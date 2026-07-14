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Газета.ру

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Сенатор Мурог: некоторым пенсионерам нужно сообщать Соцфонду о трудоустройстве

Сенатор Мурог: некоторым пенсионерам нужно сообщать Соцфонду о трудоустройстве

В некоторых случаях пенсионерам важно уведомлять Соцфонд о начале трудовой деятельности. Это, в частности, распространяется на случаи, когда гражданин получает соцпенсию по старости или по потере кормильца, а также выплаты для повышения суммы пенсии до прожиточного минимума, пояснил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

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