Сенатор Мурог: некоторым пенсионерам нужно сообщать Соцфонду о трудоустройстве

В некоторых случаях пенсионерам важно уведомлять Соцфонд о начале трудовой деятельности. Это, в частности, распространяется на случаи, когда гражданин получает соцпенсию по старости или по потере кормильца, а также выплаты для повышения суммы пенсии до прожиточного минимума, пояснил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.