Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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«Ведь Грибоедов – отчасти о себе…». К 200-летию «Горя от ума»

«Ведь Грибоедов – отчасти о себе…». К 200-летию «Горя от ума»

Горе… Оно бывает разного окраса: потеря близких, например, разрывающая душу так, что не понятно, как собрать потом в целостности… А бывает: невозможность достучаться до людских сердец, быть понятым, самореализоваться: что.

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