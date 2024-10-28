«Ведь Грибоедов – отчасти о себе…». К 200-летию «Горя от ума»

Горе… Оно бывает разного окраса: потеря близких, например, разрывающая душу так, что не понятно, как собрать потом в целостности… А бывает: невозможность достучаться до людских сердец, быть понятым, самореализоваться: что.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии