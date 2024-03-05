Йеменские хуситы заявили об ударах по эсминцам США в Красном море

Йеменские хуситы нанесли удары по двум эсминцам США в Красном море. Об этом сообщил представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах», бригадный генерал Яхья Сариа на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) во вторник, 5 марта.