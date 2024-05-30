CDPR в восторге от UE5, а сотрудничество с Epic Games заметно упрощает разработку The Wi...

CDPR в восторге от UE5, а сотрудничество с Epic Games заметно упрощает разработку The Witcher 4CD Projekt Red (CDPR), создатели культовой серии игр Witcher, уверены, что переход с собственного движка (Red Engine) на Unreal Engine 5 был хорошей идеей.
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