ФАС проверит закупку скандальной больницы Нижневартовска

Закупку Нижневартовской окружной клинической больницы проверят на признаки ограничения конкуренции. Дело в том, что компания «Золотой век» из Санкт-Петербурга написала жалобу в УФАС по ХМАО, заявив, что требования закупки незаконны и нарушают интересы производителей.