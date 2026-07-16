Euractiv: Урсула фон дер Ляйен прервала интервью в Киеве и ушла в убежище

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен экстренно прервала общение с представителями средств массовой информации во время официального визита в Киев и скрылась в подземном укрытии, сообщает 16 июля европейское издание Euractiv.
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