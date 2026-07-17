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Владимирские новости

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Владимирская область расширила поддержку мобилизованным и их семьям

Владимирская область расширила поддержку мобилизованным и их семьям

Во Владимирской области участники СВО и их близкие, включая детей под опекой и несовершеннолетних братьев и сестёр из неполных семей, получат приоритетное трудоустройство, бесплатное обучение и реабилитационные услуги.

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