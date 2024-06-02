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Додик: власти Федерации БиГ перепродают оружие Украине через несколько стран

Додик: власти Федерации БиГ перепродают оружие Украине через несколько стран

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ) перепродают вооружения Украине через несколько стран. Соответствующее заявление сделал президент Республики Сербской Милорад Додик, который стал собеседником РИА Новости.

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