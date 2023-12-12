У побережья Йемена воспламенился британский корабль

У побережья Йемена произошел инцидент с британским кораблем, на борту которого вспыхнул пожар. Об этом заявили в Управлении морских торговых операций (UKMTO) при Военно-морском командовании Великобритании.
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