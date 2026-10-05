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Царьград

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Владимирская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по доходам

Владимирская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по доходам

Владимирская область заняла 48-е место в рейтинге материального благополучия регионов, который РИА Рейтинг составило на основе доходов населения, уровня бедности, доступности ипотеки и размера депозитов.

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