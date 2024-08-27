Новый сплав металлов разработали на Обуховском заводе

Его будут применять в деталях, которым важна устойчивость к износу В команде АО «Обуховский завод», части Концерна ВКО «Алмаз-Антей», появился новый сплав, который уже успели окрестить «Обуховским чугуном».
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