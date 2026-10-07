Японская «лошадка», которая переиграла Mustang: как Celica покорила мир инновациями

Представьте себе 1970 год. В Америке Ford Mustang уже давно покоряет сердца, а японские инженеры сидят в своих лабораториях и думают: как сделать что-то подобное, но лучше? Ответом стал Toyota Celica — автомобиль, который не просто вдохновлялся американским купе, а переиграл его в технике, экономичности и инновациях.