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Тертышный запросил обмен из «Трактора». Клуб не договорился с «Северсталью» (Metaratings)

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний форвард забросил 1 шайбу в 6 матчах при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:17.

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