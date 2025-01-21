В Петербурге специалисты освобождают территорию у храма Спаса на Крови от незаконных киосков

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) начали процесс освобождения земельного участка на набережной канала Грибоедова от незаконно установленных киосков.
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