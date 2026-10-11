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Песков: Москве важно, чтобы Киев проявил волю и признал реалии на земле

Песков: Москве важно, чтобы Киев проявил волю и признал реалии на земле

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Для Москвы принципиально важно, чтобы со стороны Киева была проявлена политическая воля к признанию сложившихся территориальных реалий для начала мирного урегулирования.

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