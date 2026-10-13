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В 2026 году в СКФО задержали свыше 200 человек за подготовку терактов и пропаганду

В 2026 году в СКФО задержали свыше 200 человек за подготовку терактов и пропаганду

В 2026 году в СКФО задержали свыше 200 человек за подготовку терактов и пропаганду, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета по итогам заседания под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

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