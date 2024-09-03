Стало известно о цветовых обновлениях грядущего iPhone 16

С приближением выпуска iPhone 16-й серии, интерес к новинкам от Apple только растет. Как всегда, пользователи ожидают внутренних улучшений, но в этом году больше обсуждают новый цвет для моделей iPhone 16 Pro.
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