Австралия пережила самые жаркие 12 месяцев за всю историю наблюдений, сообщила в четверг представитель метеорологических служб континента, который также пострадал от сильных наводнений, циклонов и массового обесцвечивания кораллов.
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