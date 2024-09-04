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Снукерист.ру

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Ронни О’Салливан блестяще сыграл против китайца на турнире Saudi Masters 2024

Ронни О’Салливан блестяще сыграл против китайца на турнире Saudi Masters 2024

Завершились матчи 1/16 финала турнира Saudi Masters 2024 в Эр-Рияде, по итогам которых часть игроков из элитного состава ТОП-16 потерпели шокирующие поражения, сообщает WST Ронни О’Салливан (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.

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