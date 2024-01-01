Новая жизнь. С 1 января в России вступил в силу ряд новых законов и правил

С 1 января в России вступил в силу ряд новых законов и правил. Основные изменения в сфере финансов, банковской деятельности, налогообложения, социального обеспечения россиян отображены в публикации на Банки.
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