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Депутат Якубовский рассказал о порядке компенсаций за вывоз ТКО

Депутат Якубовский рассказал о порядке компенсаций за вывоз ТКО

Единого федерального перечня льгот именно на вывоз мусора в России не существует, однако на данную строку в платежных документах распространяются общие меры поддержки, действующие в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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