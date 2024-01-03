Мария Аронова рассказала, как распределяются доходы в семье

Актриса Мария Аронова рассказала о семейной жизни. Артистка передала ответственность за домашние дела своему мужу, который заботится о воспитании детей и других важных бытовых обязанностях, пока она снимается в кино.
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