Трамп выстрелил пошлинами. Куда приведет мировая торговая война и как она отразится на РФ

Тектонические изменения в мировой торговле и геополитике только начались, уверены эксперты Введенные президентом США Трампом в начале апреля пошлины в отношении зарубежных товаров знаменуют начало глубоких экономических и политических перемен мирового масштаба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии