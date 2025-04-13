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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп выстрелил пошлинами. Куда приведет мировая торговая война и как она отразится на РФ

Трамп выстрелил пошлинами. Куда приведет мировая торговая война и как она отразится на РФ

Тектонические изменения в мировой торговле и геополитике только начались, уверены эксперты Введенные президентом США Трампом в начале апреля пошлины в отношении зарубежных товаров знаменуют начало глубоких экономических и политических перемен мирового масштаба.

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