Вспомним всех тех, кто не вернулся...

Надо признать, что пан Якеменко иногда пишет потрясающие тексты, например:29 ноября 1941 года погибла Зоя Космодемьянская, ставшая символом народной борьбы с врагом, сублимацией всех Зой, Тань, Наташ, Серёж, Павликов, Матвеев, сражавшихся на территории огромной страны, погибавших, но не сдавшихся.
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