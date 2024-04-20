На мысе Челюскин засняли белого медведя, катающегося с горки

Необычные кадры удалось запечатлеть вчера неподалеку от гидрометеостанции имени Е.К. Федорова — На берегу у нас есть старые заброшенные дома и медведи любят там иногда тусоваться, — рассказал метеоролог, исполняющий обязанности начальника станции Александр Фанталов.
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