На мысе Челюскин засняли белого медведя, катающегося с горки

Необычные кадры удалось запечатлеть вчера неподалеку от гидрометеостанции имени Е.К. Федорова — На берегу у нас есть старые заброшенные дома и медведи любят там иногда тусоваться, — рассказал метеоролог, исполняющий обязанности начальника станции Александр Фанталов.