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Сборная США обыграла команду Пуэрто-Рико в товарищеском матче с разницей «+43»

Сборная США обыграла команду Пуэрто-Рико в товарищеском матче с разницей «+43»

Сборная США в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 провела товарищеский матч с командой Пуэрто-Рико и победила с разницей «+43» (117:74).

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