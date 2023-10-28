В ЯНАО лжеработодатели обманули женщину на четверть миллиона рублей

Мошенники под видом работодателей выманили у 33-летней жительницы Ноябрьска более 252 тысяч рублей. Заявление в полицию от пострадавшей поступило в полицию в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба окружного управления МВД РФ.
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