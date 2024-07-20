Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 496 подписчиков

Нарколог Холдин раскрыл связь между употреблением алкоголя и развитием слабоумия

Нарколог Холдин раскрыл связь между употреблением алкоголя и развитием слабоумия

Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал о взаимосвязи алкоголя и слабоумия.Врач-нарколог Холине рассказал о том, что алкоголь не только снижает иммунитет, но и провоцирует развитие раковых и аутоиммунных заболеваний, влияет на работу сердца и мозга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх