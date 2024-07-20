Нарколог Холдин раскрыл связь между употреблением алкоголя и развитием слабоумия

Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал о взаимосвязи алкоголя и слабоумия.Врач-нарколог Холине рассказал о том, что алкоголь не только снижает иммунитет, но и провоцирует развитие раковых и аутоиммунных заболеваний, влияет на работу сердца и мозга.