Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

838 подписчиков

Столичные полицейские задержали аферистов, обманывавших пенсионеров под предлогом проверки водопроводных труб

Столичные полицейские задержали аферистов, обманывавших пенсионеров под предлогом проверки водопроводных труб

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали десять человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх