То, о чем избегают говорить политики, всё активнее обсуждают в СМИ и на кухнях

Утром 2 октября была проверена система общественного оповещения по всей России. По сигналу «Внимание всем!» МЧС заранее сообщило, что на улицах слышны сирены и будут реветь сирены на местных теле- и радиостанциях.
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