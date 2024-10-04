Орешкин и Алиханов осмотрели на КВЗ линии сборки вертолетов и учебный центр

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин в ходе рабочей поездки в Татарстан побывали на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех».
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