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Бундеслига стартует! «Бавария» в гостях у «Вердера», завтра «Лейпциг» сыграет с «Байером», «Боруссия» Дортмунд – с «Кельном»

Бундеслига стартует! «Бавария» в гостях у «Вердера», завтра «Лейпциг» сыграет с «Байером», «Боруссия» Дортмунд – с «Кельном»

 В субботу «Байер» примет «Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Кельну».  В воскресенье «Унион» сыграет с «Майнцем», «Айнтрахт» – с «Дармштадтом».

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