США отдали на заклание энергетику Украины, чтобы получить данные о суперракете Россия осуществила массированный огневой удар по объектам инфраструктуры Украины в ответ на удар ракетами ATACMS по таганрогскому авиазаводу.
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