SymbyAI привлекает $2,1 млн для упрощения научных исследований

SymbyAI, SaaS-платформа, использующая искусственный интеллект для оптимизации научных исследований, объявила о привлечении $2,1 млн в рамках посевного раунда, в котором приняли участие, в частности, Drive Capital и CharacterVC.
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