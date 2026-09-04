ВС РФ поразили логистические центры и сухогрузы с комплектующими для ВСУ

Вооруженные силы России в течение суток с применением ударных БПЛА большой дальности поразили логистический узел в городе Бровары Киевской области, где хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество ВСУ.
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