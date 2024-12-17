Американский суд отказался снять виновность с Дональда Трампа несмотря на его избрание президентом США

Суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Дональда Трампа по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс на фоне его победы на президентских выборах США, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости.